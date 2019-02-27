Мингарелли рассказал об "ужасном" имидже Украины

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что имидж Украины в Западной Европе не соответствует ее реалиям. Об этом он сказал на конференции "Меняя коммуникации и коммуницируя изменения", передают Українські Новини.



"Имидж Украины в Западной Европе абсолютно не связан с реалиями этой страны. Украина платит огромную политическую цену за этот плохой имидж, и в Западной Европе очень мало людей знают, что Украина - это страна с промышленными традициями, которая выпускает моторы для самолетов, может строить ракеты и спутники. Очень мало людей знают, что Украина - это красивая страна с невероятным туристическим потенциалом",- сказал он.



По его словам, все эти факторы приводят к недостаточной политической поддержке.



"Важно бороться с ужасным имиджем Украины, который создается российскими СМИ, особенно "Спутником" и Russia Today. Они очень сильные инструменты во всех странах",- добавил он.

