WP: США могут начать шантажировать РФ ракетной программой Украины

После выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в Европе может появиться новая «ракетная держава» — Украина, пишет The Washington Post.



Издание отмечает, что ракетная программа Украины, которая может вновь развиваться после провала ДРСМД, станет «полезным рычагом давления США» на Россию с целью побудить Москву к диалогу.



«Призрак украинской ракетной программы» может побудить Россию сесть за стол переговоров с США до того, как Украина станет равноправной стороной, пишет газета.



В таком случае Россия также может согласиться на мораторий на размещение ракет в Калининграде или на других территориях, говорится в материале.



Некоторые члены НАТО, например Германия, считают украинскую ракетную программу дестабилизирующей. Однако Украина, вероятно, заручится поддержкой Польши и стран Балтии, которые стремятся усилить оборону против России.



