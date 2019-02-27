Зайцевой во время суда стало плохо

Елене Зайцевой, водителю автомобиля Lexus, фигурантке дела о ДТП на Сумской в Харькове, стало плохо в процессе зачитывания приговора. Ее вывели из зала суда, сообщает УНИАН.



Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале. Судья уже около часа зачитывает приговор.



Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

