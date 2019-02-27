Россия пытается сделать украинские моря своими - Климкин

Российская Федерация своими действиями по ограничению судоходства пытается сделать украинские моря своими внутренними морями. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, общаясь с прессой на территории Одесского морского порта по случаю пребывания в Черном море ракетного эсминца ВМС США, передает корреспондент УНН.



"Очень важно, что сегодня на этой встрече звучал очень простой тезис - о свободе мореплавания. Именно свобода мореплавания в Черном, Азовском море, в Керченском проливе. Поскольку Россия пытается сделать наши моря своими внутренними морями. Это никогда не получится. Должно действовать международное право", - подчеркнул министр.



Он рассказал, что напомнил также иностранным друзьям, как Советский Союз в 1988 году также не пропускал американское судно Керченским проливом.

