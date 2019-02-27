Мэй впервые допустила возможность переноса Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые допустила возможность переноса даты выхода из Европейского Союза на "очень ограниченный срок".



Об этом она заявила, выступая в парламенте, сообщает Sky News.



Мэй выложила перед депутатами план, который, по ее мнению, должен снять озабоченность бизнеса по поводу того, что соглашения с ЕС еще нет, а время до выхода из блока истекает.



Первым шагом должно стать голосование 12 марте по соглашению о Brexit, одобренному лидерами ЕС в конце ноября прошлого года.



Если депутаты снова не поддержат это соглашение, то 13 марта Мэй предлагает провести голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения.



Если депутаты не поддержат Brexit без соглашения, то 14 марта премьер даст возможность депутатам проголосовать за "короткое, ограниченное расширение" действия статьи 50, то есть перенос Brexit. По ее словам, перенос Brexit возможен на срок не позднее конца июня.



Британский премьер вчера провела в Египте ряд встреч с лидерами ЕС в поисках вариантов закрыть соглашение по Brexit. Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для Британии рациональным решением стал бы перенос выхода из ЕС, в то время как Мэй утверждала, что этого сценария все еще можно избежать.



Ранее Тереза Мэй не поддерживала возможность переноса даты Brexit.

