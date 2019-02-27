Юрий Крук не боится киевских судов и НАБУ

«У нас в стране, к сожалению, мало тех, кто строит, но много тех, кто расследует. НАБУ пусть разберется сначала в своих конфликтах с Генпрокуратурой, а потом расследует жизнь таких людей как я». Так Юрий Крук ответил на вопрос о том, как он может прокомментировать расследование, проводимое НАБУ.

Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что НАБУ расследует деятельность членов семьи Круков в связи со злоупотреблениями в Одесской области.

Отвечая на вопрос, будет ли ему сложнее защищаться в судах Киева, а не Одессы, Юрий Крук сказал: «Мне никакие разбирательства и суды не страшны. Моя семья 25 лет в украинской политике. Думаю, мы найдем способы убедить и киевских судей в своей правоте. Одесские судьи, которых я лично прекрасно знаю, к нам претензий же не имеют».

Семья Круков является одной из наиболее влиятельных в Одессе и Одесской области. Юрий Крук-старший был народным депутатом Украины II-VII созывов. Его сын, Юрий Юрьевич Крук, с 2003 года является главой совета ООО Украинская национальная стивидорная компания. В 2004 году награжден Почетной грамотой Государственного департамента морского и речного транспорта Украины за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм. С октября 2015 - депутат Одесского городского совета VII созыва, член фракции «Доверяй делам».