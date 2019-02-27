Группа Freedom jazz отказалась участвовать в "Евровидении-2019"

Участники национального отбора на "Евровидение-2019", занявшие второе место, сняли свою заявку на представление Украины на конкурсе "Евровидение-2019", который состоится в мае этого года в Тель-Авиве. "Только что мы получили звонок из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении-2019".

Сейчас, наш Cupidon летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице группы в Facebook.



23 февраля национальный отбор на "Евровидение" выиграла певица Maruv, однако ее кандидатура вызвала критику среди части украинского общества, а также была негативно воспринята со стороны многих политиков в связи с ее гастролями в России. НОТУ, которая является организатором отбора на "Евровидение", после объявления результатов взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Одновременно певице были выставлены жесткие условия контракта: помимо отказа от гастролей в РФ, ей запрещалось без разрешения общаться с журналистами, импровизировать на сцене. Кроме того, она должна была "выполнять любые требования и указания НОТУ".



В понедельник сначала НОТУ, а потом и Maruv сообщили о том, что в результате многочасовых переговоров не смогли подписать контракт, который открыл бы певице путь на "Евровидение". Новый представитель страны на конкурсе пока не известен. Кроме того, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой об изменении правил национального отбора, куда, по его мнению, необходимо добавить пункт о недопуске тех артистов, которые гастролируют в России.



Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.

