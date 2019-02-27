Новак: газовая директива ЕС не повлияет на строительство "Северного потока - 2"

Министерство энергетики России не видит рисков для строительства "Северного потока - 2" из-за принимаемой Евросоюзом Газовой директивы. Об этом в онлайн-интервью Gazeta.ru сказал глава Минэнерго Александр Новак.



"Мы считаем, что строительству газопровода это не угрожает. В ежедневном режиме сейчас идет прокладка трубы по дну Балтийского моря, даже сейчас, пока мы с вами разговариваем, в день укладывается по 5-6 км. На сегодняшний день уже более 700 км из 2100 км трубы уложено. Это порядка 30%", - сказал он и добавил, что пока окончательные параметры директивы до конца не ясны и поэтому министерство будет мониторить ситуацию.



Новак заметил, что суть Газовой директивы - в распространении действия третьего энергетического пакета на офшорные проекты. "На наш взгляд, юридически в этом нет никакой необходимости. Это, честно говоря, нонсенс, потому что это не имеет отношения к прохождению таких маршрутов через территорию Европы", - отметил он, но подчеркнул, что текущий вариант директивы гораздо более мягкий, чем предлагался ранее.



20 февраля комитет постоянных представителей ЕС утвердил в предпоследнем чтении текст поправок в газовую директиву Евросоюза, согласованный 12 февраля на технических переговорах между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.



Доработанная газовая директива распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. Согласно документу, оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Впрочем, Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из-под действия этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с Еврокомиссией.



По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать дополнительные проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков окупаемости проекта.



