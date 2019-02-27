Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом

Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.



На кадрах видно, как первый из правительственных автомобилей в кортеже тормозит из-за ям на дороге. Остальные машины вынуждены последовать его примеру. В итоге на дороге образовался "хвост" из автомобилей, которым приходится медленно передвигаться и объезжать пробоины.







Жители Львовской области уже не раз жаловались на состояние дорог. Так, на прошлой неделе они устроили очередную акцию против "тотального бездорожья в городе" – участники надели маски чиновников, облили краской выбоины на дорогах и положили туда шарики с водой, которые символизируют асфальт.

