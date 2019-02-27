Представитель Порошенко прокомментировала слова Тимошенко об импичменте

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко требует импичмента действующему президенту Петру Порошенко, так как она понимает, что может не попасть во второй тур предстоящих выборов, считает представитель президента в Верховной раде Украины Ирина Луценко.



Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник заявила о начале процедуры импичмента Порошенко после обнародованного журналистского расследования о хищениях в армии.



"Почему Тимошенко выступает за импичмент Порошенко за месяц до выборов? Ответ очевиден, потому что сейчас он самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место. Юлия Тимошенко прекрасно понимает, что не попадает во второй тур, соответственно, вытягиваются все инсинуации для того, чтобы отвлечь внимание от обысков по подкупу избирателей", - сказала Луценко во вторник журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.



По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.

