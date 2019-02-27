Новак отметил дороговизну газового транзита через Украину

Транзит газа через Украину на сегодняшний день самый дорогой для России, тариф в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "Газете.Ru".



"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как Ямал-Европа, чем "Северный поток-1", - сказал Новак.



По его словам, это обусловлено, в первую очередь тем, что "украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, тогда были еще старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа".



"Реализация новых газотранспортных систем, которые строятся, такие как "Турецкий поток", "Северный поток-2, основана на самых последних современных технологиях, которые используются в этой области. Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери", - отметил Новак.

