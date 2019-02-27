Дело Руслана Коцабы начнут рассматривать с самого начала

Аппеляционный суд Ивано-Франковска, который в июле 2016 года признал журналиста Руслана Коцабу невиновным, сегодня вынес решение в пользу прокуратуры, тем самым дав зелёную свет для рассмотрения дела с самого начала.



По словам журналиста, с момента оправдательного приговора, на протяжении почти трёх лет прокуратура вела активную апелляционную работу относительно судебного решения.



"Два раза подряд суд отвечал прокурорам, что их обвинительный приговор для меня не имеет никаких фактов обвинений. Прокуратура оспорила апелляцию два раза, а сегодня суд полностью удовлетворил прошение прокуроров. Это означает, что все начнут рассматривать с самого начала, то есть будет новое производство с теми же самыми статьями - госизмена и препятствование вооруженным силам. С нуля начнут исследовать 7 томов дела, заслушивать 58 свидетелей со стороны обвинения, атошников. Это все затягивают на долгие года", - рассказывает "Стране" Руслан Коцаба.



В одном из текстов апелляционной жалобы прокуратура утверждает - суд не прав, все обвинительные компоненты следствие установило



"Утверждение суда первой инстанции об отсутствии в обвинительном акте умысла, мотивов, уголовного нарушения, противоречит непосредственно содержанию обвинительного акта. В частности в обвинительном акте сформулирован преступный умысел Р.П.Коцабы:"...у гражданина Украины Р.П.Коцабы возник преступный умысел по содействованию иностранным организациям, иностранной стране и их представителям в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб обороноспособности Украины" - из текста апелляционной жалобы



В то же время, прокуратура не упоминает в своей жалобе тот аспект, что в материалах уголовного дела сторона обвинения не смогла собрать факты того самого преступного умысла.



"При неустановленных обстоятельствах и в неустановленное следствием время у гражданина возник преступный умысел в содействии иностранным организациям, иностранной стране и их представителям в проведении подрывной деятельности против Украины....", - говорится в тексте уголовного дела.



Также, по словам Руслана Коцабы на ближайшем судебном заседании состав присяжных должен избрать ему меру пресечения.



