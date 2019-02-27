Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Елену Ямпольскую.



«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — заявила она и призналась, что ей интересно творчество Шнурова. Также Ямпольская выделила жанр «утром в инете, вечером в куплете», который, по ее словам, избрал для себя исполнитель, и назвала эту идею перспективной.



Председатель комитета добавила, что рассчитывает увидеть всех членов совета 22 марта на парламентских слушаниях нового закона о культуре.



Ранее в феврале адвокат Шнурова отправил в думскую комиссию по этике жалобу на политика Виталия Милонова за распространение оценочных суждений о «Ленинграде» и самом музыканте в СМИ.







