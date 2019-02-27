Ученые совершили прорыв в лечении аллергии

Была представлена уникальная прививка от аллергии, передает The West. Она может спасти людей с самыми тяжелыми аллергическими реакциями, включая с аллергией на арахис.



По словам сотрудников Монашского университета и Университета Альфреда, аллергикам, для которых арахис является смертельно опасным, будет достаточно делать инъекции каждый месяц. Известно: в ходе разработки средства ученые выделили арахисовые белки, а затем разрезали их на небольшие части (пептиды).



Введение этих пептидов позволяет приучить иммунную систему к арахису и предотвратить анафилактический шок. Пока говорить о выходе прививки от аллергии на рынок рано. Следующей фазой работы должна стать проверка эффективности средства - добровольцев попросят съесть арахис после курса лечения.

