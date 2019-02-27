Продать собаку хозяину: новые хитрости приватизации
Пока внимание пипла приковано к MARUVгейту, #оборонкагейту, сеткагейту и другим «гейтам», власть, наконец, придумала, как зарабатывать на приватизации. На смену пресловутому голландскому аукциону – взять объект, снизить цену вдесятеро, посетовать, что все равно не продается, и отдать почти даром – пришла новая схема: продавать... владельцу. Чаще всего тайному. Названия у нее пока нет. Но я предлагаю вынесенное в заголовок. И вот почему...
Некоторое время назад наш редакционный офис располагался в известном всем киевлянам, живущим на Левом берегу, спальном районе под названием БВС (бульвар Верховного Совета). Хотя Совет давно стал Радой, БВС не превратился в БВР и не изменил своих босяцких привычек. Однажды там завелась банда (ну, как банда – шпана вперемешку с наставниками-алкоголиками), которая воровала привязанных у продмагов породистых собак и продавала обратно хозяевам. То есть возвращала за вознаграждение.
Знаю лично одну бабулю-интеллигентку, у которой таким образом увели любимого пекинеса. Прочли на ошейнике телефон хозяина – звонили, требовали больших денег, обещали пустить песика на органы, в конце концов сошлись на какой-то умеренной сумме.
В другой раз они похитили чипованного лабрадора. Видимо, имели связи в ветеринарной клинике, потому что считали сканером чип, по номеру нашли в базе контакты хозяев и начали им звонить – требовать перевести деньги то ли на карточку, то ли на телефон. Но в этом случае все было печально: люди сбросили авансом половину, а собаку так и не увидели. Видимо, забулдыг и такая сумма удовлетворила.
Подобных историй было еще несколько. Хозяева собак писали заявления в милицию-полицию, ходили по магазинам – просили показать видео с камер наблюдения. Полиция ничего не делала. А на видео собак отвязывал и уводил подросток в кепке.
Спалились похитители на очень вредной псине породы доберман. Этот парняга мало того, что покусал своих похитителей, так еще и ободрал дерматин с входных дверей алкаша, у которого его перепрятывали. Проснувшийся алкаш офигел, увидел работу пса и... выгнал его на улицу.
Во дворе дома блуждающего добермана увидели люди, которые до этого прочитали объявление о пропаже собаки такой же породы (мы с друзьями помогали их расклеивать по району), забрали к себе и позвонили хозяевам. А дети из дома похитителей указали на квартиру, где держали собак. Не знаю, как проходили разборки дальше, но похищения собак на районе прекратились
Во дворе дома блуждающего добермана увидели люди, которые до этого прочитали объявление о пропаже собаки такой же породы (мы с друзьями помогали их расклеивать по району), забрали к себе и позвонили хозяевам. А дети из дома похитителей указали на квартиру, где держали собак. Не знаю, как проходили разборки дальше, но похищения собак на районе прекратились.
Причем тут приватизация, спросит читатель? Это же совсем другая опера. Опера-то, может, и другая. Но иногда создается впечатление, что те прохвосты, которые наладили описанный выше бизнес на БВС, сейчас организовывают процесс приватизации в масштабах страны. Потому что схема просто точь-в-точь такая же. И голландские аукционы с понижением цены (не знал я, что торг с бабулей по пекинесу так называется, – автор), и, самое главное, продажа объекта собственнику. Это, между прочим, новое слово в нашей приватизации.
Впервые я обратил на него внимание в прошлом году, когда подбирал фактаж для цикла “Хроники здобулятины”. Одна статья называлась “Приватизация даром для своих «красавчиков». И там упоминалась одна необъяснимая, на первый взгляд, интрига. На фоне продажи судостроительного завода «Океан» в десять раз ниже номинальной стоимости, а также 25% акций ЗАО «Мясомолочный комплекс «Северский» со всем необходимым оборудованием... за 38,2 тыс. грн. (я не шучу, и это не ошибка, – автор) бросилась в глаза нетипичная продажа: за Хмельницкий завод железобетонных конструкций почему-то переплатили в 20 раз.
Чувствуете разницу: акции мясомолочного комплекса на Черниговщине подешевели в 100 (!) раз, а цена завода ЖБК в Хмельницком выросла в 20 раз? Чем же он так интересен этот завод? Оказывается, все просто. Объект находится на балансе и в аренде некого ООО “Стройиндустрия”. Они же его и купили, не скупясь. Кто же хочет лишиться кормильца, в который немало вложено? Да еще и земельного участка в придачу?
Я тогда не придал этой продаже особого значения. А кое-кто тенденцию заметил. И сделал вывод, что лучше всего продавать собаку хозяину, т.е. объект приватизации его владельцам – нынешним или бывшим.
Аплодирую креативному мышлению неизвестного мне лица. В самом деле, это в какой-то мере единственный выход из тупика, в котором приватизация поселилась уже несколько лет назад. Каждый год мы планируем в бюджете астрономические доходы от продажи казенного имущества и получаем изящный кукиш с маком.
На этот год в государственный бюджет заложили 17,1 млрд. грн. В прошлом году было еще больше – 22 млрд. грн. Получили в реальности что-то около 800 млн. грн. Правда, год назад мы еще не додумались поставить на поток схему, прекрасно зарекомендовавшую себя на Хмельницком ЖБК. А с этого года начали.
Но тайное очень быстро стало явным. Покупателем оказалась отечественная фирма "Солтекс Капитал", которая начала свою деятельность совсем недавно – в сентябре 2018 года. СМИ пишут, что эта формально компания занимается предоставлением финансовых услуг, в частности факторингом (переуступка задолженности). А неформально, по информации источников «24-го канала», имеет непосредственное отношение к... Дмитрию Фирташу
Самая громкая продажа 2019-го и даже всех прошлых лет какая? Правильно, ТРЦ "Республика" – 5 февраля 2019 года ушел за 777,1 млн. грн. Самый большой, кажется, в Европе недостроенный ТРЦ. Кроме самого здания, покупатель получает три земельных участка на территории строительства общей площадью 15,72 га (5,6 гектара, 6,7 гектара, 3,4 гектара) с паркингом и возможность возвести жилмассив. И все это в популярном шопинговом месте на окружной дороге.
Общеизвестно, что ТРЦ был раньше собственностью олигарха Дмитрия Фирташа и находился в залоге по двум кредитам банка “Надра”. После банкротства финучреждения перешел в залог НБУ, а затем был отдан Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Именно он, а не ФГИ организовывал аукционы.
Первый прошел 7 июля 2017 года: стоимость прав на ТРЦ «Республика» тогда составляла 2,495 млрд. грн. К четвертому аукциону цена снизилась в 2,3 раза – до 1,1 млрд. грн. В НБУ постоянно заявляли, что дешевле 1 млрд. грн. они “Республику” не продадут. И даже отменили торги 13 декабря 2018-го “из-за риска реализации актива по заниженной цене”. Хотя мне почему-то кажется, что на тот момент просто еще не “договорились”.
А 5 февраля договорились! И сбыли за указанные 777,1 млн. грн. Сразу стало любопытно: кто же купил? Сначала думали, кто-то из иностранцев. Тем более НБУ обещал выставлять ТРЦ на иностранных торговых площадках и уверял, что есть три группы покупателей из России, Китая и Турции.
Но тайное очень быстро стало явным. Покупателем оказалась отечественная фирма "Солтекс Капитал", которая начала свою деятельность совсем недавно – в сентябре 2018 года. СМИ пишут, что эта формально компания занимается предоставлением финансовых услуг, в частности факторингом (переуступка задолженности). А неформально, по информации источников «24-го канала», имеет непосредственное отношение к... Дмитрию Фирташу.
О, собака вернулась к хозяину! Я бы на его месте также не отказался от такого “породистого” объекта собственности. Тем более 777 млн. грн. – это около $28,7 млн., не такая уж и большая “плата за хранение”. Правда, в момент написания этого опуса ФГВФЛ еще не получал от покупателя деньги. Подозреваю, что финансовая часть транзакции оказалась не такой уж простой штукой. Тут важны гарантии. Чтобы не получилось как с лабрадором: деньги перечислили, а пса не получили.
Но в целом схема, смотрю, пошла на ура. Уже объявлено, что весной на продажу будет выставлен "Президент-отель" – четырехзвездочная гостиница на ул. Госпитальной, возле бульвара Леси Украинки. Продается 100% акций. Побороться за объект очень хотят нынешние арендаторы, получившие гостиницу в управление на 25 лет в 2009 году от Государственного управления делами (той самой ДУСи). Не буду называть их поименно. Скажу лишь, что это весьма известная бизнес-группа из Одессы. Не удивлюсь, если специально для них цена окажется ну уж очень “голландской”.
Вопрос лишь в том, кто будет “мастерить” скандальному объекту статус хаба. Потому что примерно в то же самое время, 6 февраля, Голосеевский районный суд Киева вынес решение, которым обязал АРМА вернуть конгрессно-выставочный центр “Парковый” в пользование юридическому владельцу
Опять-таки все обсуждают “движ” вокруг “вертолетной площадки Януковича”, она же КВЦ «Парковый». До последнего времени его “юзало” окружение мэра Киева в лице коммунального предприятия “Центр организации дорожного движения”. Туда КВЦ передала АРМА – такая специальная госструктура (агентство) для поиска и хранения активов “злочинной панды”. Они сейчас на слуху в связи с “отжимом” комплекса “Межигорье” у засидевшейся там “Самообороны”. Недавно АРМА объявила конкурс на управляющего “Межигорья”. Тоже любопытно, кто победит.
Так вот, вертолетная площадка недавно продана – окружению депутата Верховной Рады от БПП Максиму Ефимову. Он сам написал об этом на своей странице в Facebook. Мол, считаю, что "Парковый" вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня.
Вопрос лишь в том, кто будет “мастерить” скандальному объекту статус хаба. Потому что примерно в то же самое время, 6 февраля, Голосеевский районный суд Киева вынес решение, которым обязал АРМА вернуть конгрессно-выставочный центр “Парковый” в пользование юридическому владельцу. В Киевской администрации тут же заявили, что таким образом скандальный КВЦ пытаются вернуть Виктору Януковичу. Теперь всем заинтересованным лицам – КГГА, депутату и “панде” надо как-то сообразить на троих, как делить имущество будущего “хаба”.
В общем, схема, отработанная на собаках в районе БВС, оказалась мощной. И круто работает в сфере приватизации. Жаль только, что Нацбанк категорически не хочет слышать о том, чтобы продать “Приватбанк” прежним собственникам. А можно было бы очень нехило на этом заработать. Хотя, с другой стороны, Игорь Коломойский наверняка рассчитывает взять банк бесплатно. Обменять его, так сказать, на рейтинг Володи Зеленского. В той или иной форме.
Также не думаю, что данная схема сработает с ОПЗ. Даже не верится, что 10 лет назад пакет акций ОПЗ был продан за 5 млрд. грн. (по тому курсу – за $1 млрд.) компании ООО "Нортима", которую связывают все с тем же Коломойским. Но посчитали, что это дешево, и забрали завод “взад”. А сейчас его не могут выставить и за $54 млн. Никто не берет. Даже те, кто на нем сидят.
И это не удивительно: мало того, что бедный ОПЗ – “доходяга”, так еще и “Укртрансгаз” в ноябре прошлого года по суду взыскал с него 473 млн. грн. С таким багажом остался один путь – бесплатной передачи его в управление НАК “Нефтегаз Украины” или в аренду Аграрному фонду. Да и они не горят желанием брать к себе эдакого “кабыздоха” даже бесплатно. Что ж, какая страна, такая и приватизация...