Продать собаку хозяину: новые хитрости приватизации

Пока внимание пипла приковано к MARUVгейту, #оборонкагейту, сеткагейту и другим «гейтам», власть, наконец, придумала, как зарабатывать на приватизации. На смену пресловутому голландскому аукциону – взять объект, снизить цену вдесятеро, посетовать, что все равно не продается, и отдать почти даром – пришла новая схема: продавать... владельцу. Чаще всего тайному. Названия у нее пока нет. Но я предлагаю вынесенное в заголовок. И вот почему...



Некоторое время назад наш редакционный офис располагался в известном всем киевлянам, живущим на Левом берегу, спальном районе под названием БВС (бульвар Верховного Совета). Хотя Совет давно стал Радой, БВС не превратился в БВР и не изменил своих босяцких привычек. Однажды там завелась банда (ну, как банда – шпана вперемешку с наставниками-алкоголиками), которая воровала привязанных у продмагов породистых собак и продавала обратно хозяевам. То есть возвращала за вознаграждение.



Знаю лично одну бабулю-интеллигентку, у которой таким образом увели любимого пекинеса. Прочли на ошейнике телефон хозяина – звонили, требовали больших денег, обещали пустить песика на органы, в конце концов сошлись на какой-то умеренной сумме.



В другой раз они похитили чипованного лабрадора. Видимо, имели связи в ветеринарной клинике, потому что считали сканером чип, по номеру нашли в базе контакты хозяев и начали им звонить – требовать перевести деньги то ли на карточку, то ли на телефон. Но в этом случае все было печально: люди сбросили авансом половину, а собаку так и не увидели. Видимо, забулдыг и такая сумма удовлетворила.



Подобных историй было еще несколько. Хозяева собак писали заявления в милицию-полицию, ходили по магазинам – просили показать видео с камер наблюдения. Полиция ничего не делала. А на видео собак отвязывал и уводил подросток в кепке.



Спалились похитители на очень вредной псине породы доберман. Этот парняга мало того, что покусал своих похитителей, так еще и ободрал дерматин с входных дверей алкаша, у которого его перепрятывали. Проснувшийся алкаш офигел, увидел работу пса и... выгнал его на улицу.



Во дворе дома блуждающего добермана увидели люди, которые до этого прочитали объявление о пропаже собаки такой же породы (мы с друзьями помогали их расклеивать по району), забрали к себе и позвонили хозяевам. А дети из дома похитителей указали на квартиру, где держали собак. Не знаю, как проходили разборки дальше, но похищения собак на районе прекратились



Но тайное очень быстро стало явным. Покупателем оказалась отечественная фирма "Солтекс Капитал", которая начала свою деятельность совсем недавно – в сентябре 2018 года. СМИ пишут, что эта формально компания занимается предоставлением финансовых услуг, в частности факторингом (переуступка задолженности). А неформально, по информации источников «24-го канала», имеет непосредственное отношение к... Дмитрию Фирташу



Вопрос лишь в том, кто будет “мастерить” скандальному объекту статус хаба. Потому что примерно в то же самое время, 6 февраля, Голосеевский районный суд Киева вынес решение, которым обязал АРМА вернуть конгрессно-выставочный центр “Парковый” в пользование юридическому владельцу