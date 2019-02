The Nation: неонацисты и ультраправые на марше на Украине

Пять лет назад во время восстания на украинском Майдане был свергнут президент Виктор Янукович, что вызывало ликование и слова поддержки со стороны Запада. Политики и аналитики в Соединенных Штатах и Европе не только называли восстание триумфом демократии, но и отрицали информацию об ультранационализме Майдана, клеймя тех, кто предупреждал о темной стороне переворота, и считая их марионетками Москвы и полезными идиотами. Свобода шагала маршем по Украине.

Сегодня появляется все больше сообщений о насилии, учиняемом крайне правыми, об ультранационализме и эрозии основных свобод, что выявляет насколько ошибочна была изначальная эйфория Запада. Мы видим неонацистские погромы, направленные против цыган, массовые нападения на феминисток и группы ЛГБТ, запреты на книги и прославление нацистских коллаборационистов при поддержке государства.



Эти истории о темном национализме Украины исходят не от Москвы: о них рассказывают западные СМИ, включая финансируемое США радио «Свободная Европа» (RFE); еврейские организации, такие как Всемирный еврейский конгресс и Центр Симона Визенталя; и блюстители прав вроде «Эмнести интернешнл» (Amnesty International), «Хьюман райтс вотч» (Human Rights Watch) и «Фридом хаус» (Freedom House), которые выпустили совместный отчет, предупреждающий, что Киев теряет монополию на применение силы в стране, поскольку ультраправые группировки начали действовать безнаказанно.



Через пять лет после Майдана маяк демократии стал больше похож на факельное шествие.



Неонацистский батальон в сердце Европы



«В украинское добровольческое подразделение входят нацисты». — «Ю-эс-эй тудэй» (USA Today), 10 марта 2015 года.



Киевский истеблишмент традиционно защищается, указывая, что в украинском парламенте у ультраправых меньше мест, чем у их коллег, например, во Франции. Это ложный аргумент: нехватку голосов при подсчете результатов голосования крайне правым на Украине с лихвой компенсирует то, о чем Марин Ле Пен может только мечтать — военизированные формирования и свобода действий на улицах.



После Майдана Украина стала единственной страной в мире, у которой есть неонацистское формирование в вооруженных силах. Батальон «Азов» изначально был сформирован из неонацистской группировки «Патриот Украины». Андрей Билецкий, лидер группировки, который стал командиром «Азова», однажды написал, что миссия Украины — «вести Белые Народы всего мира в последний крестовый поход… против возглавляемого семитами недочеловечества». Сейчас Билецкий — депутат украинского парламента.



Осенью 2014 года «Азов», который «Хьюман Райтс Вотч» и Организация Объединенных Наций обвиняют в нарушениях прав человека, включая пытки, был включен в состав Национальной гвардии Украины.



В то время как группировка официально отрицает какие-либо связи с неонацизмом, природа «Азова» была подтверждена многочисленными западными изданиями: «Нью-Йорк таймс» (New York Times) назвала батальон «открыто неонацистским», в то время как «Ю-эс-эй тудэй» (USA Today), «Дейли бист» (The Daily Beast), «Телеграф» (The Telegraph) и «Хааретц» (Haaretz) зафиксировали любовь членов группировки к свастикам, фашистским приветствиям и другим нацистским символам, а также то, что отдельные бойцы батальона сами признали себя неонацистами.



В январе 2018 года «Азов» представил свое уличное патрульное подразделение «Национальная дружина», члены которого поклялись Билецкому в личной верности и пообещали «восстановить украинский порядок» на улицах. Дружина вскоре проявила себя, устроив погромы цыган и организаций ЛГБТ, а также штурм муниципального совета. Ранее в этом году Киев объявил, что неонацистское подразделение будет следить за выборами президента в следующем месяце.



В 2017 году конгрессмен Ро Ханна (Ro Khanna) возглавил работу с целью запретить «Азову» получать американское оружие и подготовку. Но ущерб уже нанесен: исследовательская группа «Белингкэт» (Bellingcat) доказала, что «Азов» успел получить в свое распоряжение американские гранатометы, а расследование «Дейли бист» свидетельствует, что американские инструкторы не могут воспрепятствовать тому, чтобы белые расисты получали подготовку. А сам «Азов» с гордостью разместил видео, на котором подразделение приветствует представителей НАТО.



(«Азов» — не единственная крайне правая группировка, получившая одобрение Запада. В декабре 2014 года «Эмнести интернешнл» (Amnesty International) обвинила батальон «Днепр-1» в том, что он, вероятно, совершал военные преступления, в том числе в «заставлял гражданских голодать в качестве метода ведения войны». Шесть месяцев спустя Сенатор Джон Маккейн (John McCain) приехал и похвалил батальон.)



Особую обеспокоенность вызывает кампания «Азова» по превращению Украины в международный центр белого расизма. Подразделение принимало на службу неонацистов из Германии, Великобритании, Бразилии, Швеции и Америки. В октябре прошлого года ФБР арестовало четырех калифорнийских расистов, которые якобы проходили подготовку в «Азове». Это классический пример ответной реакции: поддержка США радикалов за рубежом рикошетит в саму Америку.



Крайние правые связаны с правительством



«Украинская полиция восхищается нацистскими коллаборационистами», — радио «Свободная Европа», 13 февраля 2019 года



Спикер парламента Андрей Парубий стал соучредителем и лидером двух неонацистских организаций: Социал-национальной партии Украины (позже переименованной в «Свободу») и «Патриота Украины», члены которой в конечном итоге сформируют ядро «Азова».



Хотя Парубий ушел из крайне правого крыла в начале 2000-х, он не отверг свое прошлое. На вопрос об этом в интервью 2016 года Парубий ответил, что его «ценности» не изменились. Парубий, в чьей автобиографии есть фото, где он марширует с неонацистским символом вольфсангель, который использовала группировка «Арийские народы» (Aryan Nations), регулярно встречается с аналитиками Вашингтона и политиками; его неонацистское прошлое игнорируется или просто отрицается.



Еще более тревожно то, что крайне правые проникают в правоохранительные органы. Вскоре после Майдана США вооружили и обучили недавно созданную Национальную полицию, которая должна была стать важным элементом поддержки украинской демократии.



Заместитель министра внутренних дел, контролирующего Национальную полицию, — Вадим Троян, ветеран «Азова» и «Патриота Украины». В 2014 году, когда Трояна назначили начальником милиции Киева, еврейские лидеры Украины были потрясены его неонацистским прошлым. Сегодня он заместитель руководителя департамента, который управляет обучаемыми США правоохранительными органами по всей стране.



Ранее в этом месяце радиостанция «Свободная Европа» в социальных сетях сообщила о том, что руководство Национальной полиции восхищается Степаном Бандерой — коллаборационистом нацистов и фашистом, чьи войска участвовали в Холокосте.



Тот факт, что украинская полиция изобилует сторонниками крайне правых, объясняет, почему неонацисты действуют на улицах безнаказанно.



Героизация пособников нацистов при государственной поддержке



«Украинские экстремисты чествуют дивизии украинских нацистских эсэсовцев… в центре крупного украинского города» — директор по европейским делам Антидиффамационной лиги, 28 апреля 2018 года



Дело не ограничивается только военными и уличными бандами: крайне правые на Украине успешно захватили постмайдановское правительство, чтобы навязать нетерпимую и ультранационалистическую культуру всей стране.



В 2015 году украинский парламент принял закон, согласно которому два военизированных формирования времен Второй мировой войны — Организация украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) и Украинская повстанческая армия (УПА, организация запрещена в России) — были названы героями Украины, а отрицание их героизма теперь противозаконно и уголовно наказуемо. ОУН сотрудничала с нацистами и участвовала в Холокосте, в то время как УПА по собственной воле уничтожила тысячи евреев и 70 — 100 тысяч поляков.



Украинский институт национальной памяти, финансируемый государством, официально обеляет нацистских коллаборационистов. Прошлым летом в украинском парламенте была организована выставка, посвященная соглашению о сотрудничестве ОУН с Третьим рейхом, заключенном в 1941 году (представьте, что французское правительство устраивает выставку, посвященную режиму Виши!).



Факельные марши в честь лидеров ОУН/УПА, таких как Роман Шухевич (командир вспомогательного батальона Третьего рейха), — характерная черта новой Украины. Реабилитация также распространяется даже на дивизию СС «Галиция», (украинское подразделение СС). Директор Института национальной памяти объявил, что бойцы СС были «жертвами войны». Признание правительством Бандеры не только отвратительно, но и крайне тревожно, учитывая, что ОУН/УПА резко критикуются на востоке Украины.



Как и следовало ожидать, оправдание нацистских коллаборационистов сопровождалось ростом открытого антисемитизма.



«Евреи вон!», — скандировали тысячи человек во время марша в январе 2017 года в честь лидера ОУН Бандеры. (На следующий день полиция отрицала, что слышала что-либо антисемитское.) Тем летом трехдневный фестиваль, посвященный коллаборационисту нацистов Шухевичу, завершился взрывом бомбы в синагоге. В ноябре 2017 года радиостанция «Свободная Европа» сообщила о нацистских приветствиях во время марша в честь УПА, в котором участвовало 20 тысяч человек. А в апреле прошлого года сотни людей прошли по Львову, согласованно вскидывая руку в нацистском приветствии в честь дивизии СС «Галиция». Организации марша способствовало Львовское областное правительство.



Ревизионизм Холокоста — это разнонаправленные усилия, от финансируемых правительством семинаров, брошюр и настольных игр до распространения повсюду табличек, памятников и улиц, переименованных в честь убийц евреев, и организации крайне правых детских лагерей, где молодежь воспитывается в духе ультранационалистической идеологии.



Через нескольких лет там будет целое поколение, обученное поклоняться виновникам Холокоста как национальным героям.



Запрет книг



«Ни одному государству нельзя позволять вмешиваться в написание истории», — британский историк Энтони Бивор, после того как его удостоенная наградами книга была запрещена на Украине, «Телеграф», 23 января 2018 года.



Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины добивается, чтобы прославляли новых героев Украины, запретив «антиукраинскую» литературу, которая противоречит риторике правительства. Эта идеологическая цензура включает в себя известные книги западных авторов.



В январе 2018 года Украина попала в заголовки международных газет, запретив удостоенную многих наград книгу «Сталинград» британского историка Энтони Бивора (Antony Beevor) из-за одного параграфа об украинском подразделении, убившем 90 еврейских детей во время Второй мировой войны. В декабре Киев запретил «Книжных воров» шведского автора Андерса Рюделля (Anders Rydell) (которая, по иронии судьбы, рассказывает об угнетении литературы нацистами), поскольку тот упоминал, что войска, верные Симону Петлюре (националистическому лидеру начала 20-го века), убивали евреев.



В этом месяце украинское посольство в Вашингтоне попыталось экспортировать эту нетерпимость в Америку, нагло потребовав от США запретить российский фильм в американских кинотеатрах. Видимо, миллиарды, которые Вашингтон вложил в продвижение демократии в Украине, не смогли научить Киев даже основам свободы слова.



Антисемитизм



«Еще раз говорю — пошли вы на хрен, жиды, достали уже украинский народ», — генерал запаса спецслужбы Василий Вовк, 11 мая 2017 года.



Неудивительно, что прославление виновников Холокоста под руководством правительства дало зеленый свет другим формам антисемитизма. Последние три года городские улицы наводнились свастиками и рунами СС, евреям угрожали смертью, мемориалы Холокоста, еврейские центры, кладбища, гробницы и места религиозных церемоний подвергались вандализму. Все это заставило Израиль пойти на необычный шаг и попытаться публично убедить Киев начать борьбу с этой эпидемией.



Государственные чиновники делают антисемитские высказывания без каких-либо последствий. Например, генерал службы безопасности, обещал ликвидировать всех «жидов»; депутат парламента выступил с антисемитскими заявлениями по телевидению; крайне правый политик сожалел, что Гитлер не добил евреев; а один лидер ультранационалистов обещал очистить от «жидов» Одессу.



Первые несколько лет после Майдана еврейские организации в основном воздерживались от критики украинского государства, возможно, надеясь, что Киев решит проблему самостоятельно. Но к 2018 году участившиеся антисемитские инциденты заставили еврейские сообщества нарушить молчание.



В прошлом году в ежегодном докладе израильского правительства об антисемитизме много внимания было уделено именно Украине, в которой случилось больше инцидентов, чем во всех постсоветских государствах вместе взятых. Всемирный еврейский конгресс, Мемориальный музей Холокоста в США и 57 членов Конгресса США — все они громко осудили прославление нацистов Киевом и сопутствующий ему антисемитизм.



Украинские еврейские лидеры тоже высказываются. В 2017 году директор одной из крупнейших еврейских организаций Украины опубликовал статью в «Нью-Йорк таймс», где призывал Запад заняться проблемой обеления нацизма, которым занимается Киев. В прошлом году 41 украинский еврейский лидер обличил рост антисемитизма. Это особенно показательно, учитывая, что многие украинские еврейские лидеры поддержали восстание на Майдане.



Ни одна из этих проблем не была решена сколь-нибудь существенно.



Погромы цыган



«„Они хотели убить нас": неофашисты в масках вселяют страх в украинских цыган», — «Гардиан» (The Guardian), 27 августа 2018 года.



Украинское ультраправое крыло пыталось хоть как-то сдерживать прямые нападения на евреев; другим же уязвимым группам не так повезло.



Весной прошлого года по Украине прокатилась убийственная волна антицыганских погромов, когда случилось как минимум шесть нападений за два месяца. Кадры, сделанные во время погромов напоминают 1930-е годы: вооруженные бандиты нападают на женщин и детей, разрушая их лагеря. По меньшей мере один человек был убит, а другие, в том числе ребенок, были ранены ножами.



Две группировки, стоящие за этими атаками — «C14» и «Национальная дружина» — чувствовали себя настолько комфортно, что даже с гордостью размещали видео с погромов в социальных сетях. Это и неудивительно, если учесть, что «Национальная дружина» — часть «Азова», а неонацистская «C14» получает государственное финансирование на «образовательные» программы. В октябре прошлого года лидера «C14» Сергея Бондаря приветствовали в «Америка хаус Киев» (America House Kyiv) — центре, который организовало правительство США.



Возмущения международных организаций и посольства США не были услышаны. Через несколько месяцев после того, как Организация Объединенных Наций потребовала от Киева прекратить «систематическое преследование» цыган, правозащитная группа сообщила, что «С14», по сообщениям, запугивают цыган во время совместного патрулирования города с киевской полицией.



ЛГБТ и организации по защите прав женщин



«„Стало еще хуже, чем раньше": как „Революция достоинства" подвела украинское ЛГБТ-сообщество», — радио «Свободная Европа», 21 ноября 2018 года.



В 2016 году, под давлением Конгресса США, киевское правительство начало обеспечивать безопасность проведения ежегодного гей-парада. Тем не менее, это все больше напоминает потемкинские деревни: два часа геев защищают, а весь остальной год представители ЛГБТ и их мероприятия подвергаются атакам. Националистические группы безнаказанно берут на прицел встречи ЛГБТ настолько активно, что даже пришлось отменить мероприятие, организованное «Эмнести интернешнл». Кроме того, было совершено нападение на западного журналиста на митинге в защиту прав трансгендеров. Марши в защиту прав женщин также стали мишенью, включая дерзкие нападения в марте.



Атаки на прессу



«Комитет по защите журналистов осуждает рейд украинских правоохранительных органов на киевские офисы медиа-холдинга „Вести"… более десятка офицеров в масках взламывали двери ломами, захватывали имущество и стреляли слезоточивым газом в офисах». — Комитет по защите журналистов, 9 февраля 2018 года.



В мае 2016 года «Миротворец», ультранационалистический сайт, связанный с правительством, опубликовал личные данные тысяч журналистов, которые получили аккредитацию у поддерживаемых Россией повстанцев на востоке Украины. «Миротворец» назвал журналистов «коллаборационистами террористов».



Связанный с правительством веб-сайт, объявляющий сезон охоты на журналистов, был бы опасен где угодно, но особенно на Украине, у которой тревожная история убийств журналистов. В их число входят Олесь Бузина, застреленный в 2015 году, и Павел Шеремет, погибший из-за взрывчатки, заложенной в его автомобиль годом позже.



Доксинг «Миротворца» был осужден западными журналистами, Комитетом по защите журналистов и послами стран Большой семерки. В ответ киевские чиновники, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков, похвалили сайт: «Вы сами выбираете сотрудничество с оккупационными силами», — заявил Аваков журналистам, опубликовав пост с надписью «Я поддерживаю „Миротворец"» в «Фейсбуке» (Facebook). Миротворец работает и по сей день.



Прошлой осенью произошла еще одна атака на СМИ, на этот раз с помощью суда. Генеральная прокуратура получила ордер на изъятие записей журналистки, занимающейся антикоррупционной работой, радиостанции «Свободная Европа» Наталии Седлецкой. Пресс-секретарь радио предупредила, что действия Киева создают «пугающую для журналистов атмосферу», а депутат парламента Мустафа Найем назвал это «примером ползучей диктатуры».



Законы о языке



«[Премьер-министр Арсений Яценюк] также в личном обращении к русскоязычным украинцам пообещал поддержать… особый статус русского языка», — госсекретарь США Джон Керри, 24 апреля 2014 года.



Украина необычайно многоязычна: помимо миллионов русскоязычных восточных украинцев, существуют области, где преобладают венгерский, румынский и другие языки. Эти языки были защищены региональным законом от 2012 года.



Постмайдановское правительство встревожило русскоязычных украинцев, попытавшись аннулировать этот закон. Государственный департамент США и госсекретарь Джон Керри (John Kerry) в 2014 году старались эти опасения уменьшить, пообещав, что Киев защитит статус русского языка. Эти обещания ничего не дали.



Согласно закону 2017 года среднее образование теперь нужно получать строго на украинском языке, что приводит в ярость Венгрию, Румынию, Болгарию и Грецию. Несколько регионов приняли законы, запрещающие использовать русский язык в общественной жизни. Квоты принуждают использовать украинский на телевидении и радио. (Это как если бы Вашингтон заставлял испаноязычные СМИ вещать в основном на английском языке.)



А в феврале 2018 года Верховный суд Украины отменил закон о региональных языках 2012 года — тот самый, насчет которого Керри обещал восточным украинцам, что он останется в силе.



В настоящее время Киев готовится принять драконовский закон, который будет предписывать использование украинского языка в большинстве сфер общественной жизни. Это еще один пример того, как Киев отчуждает миллионы своих граждан, заявляя, что придерживается западных ценностей.



Цена преднамеренной слепоты



Эти примеры — лишь малая доля проявлений того, что Украина откатывается к нетерпимости, но и их должно быть достаточно, чтобы продемонстрировать очевидное: решение Вашингтона игнорировать увеличение вооруженных неонацистских группировок в крайне нестабильной стране привело к тому, что те получили больше власти.



Этот легко предсказуемый результат находится в явном противоречии с энтузиазмом Вашингтона по поводу «Революции достоинства». «Национализм — это именно то, что нужно Украине», — гласит статья в «Нью репаблик» (New Republic) историка Энн Аппельбаум (Anne Applebaum), чье восхваление национализма появилось примерно в то время, когда Украина дала зеленый свет на формирование паравоенных группировок сторонников белого расизма. Спустя всего четыре месяца после эссе Эпплбаум, «Ньюсвик» (Newsweek) опубликовала статью под названием «Украинские националистические добровольцы совершают военные преступления в стиле ИГИЛ (организация запрещена в России)».



В одном эссе за другим главы внешнеполитических ведомств округа Колумбия отрицали или хвалили влияние ультраправых украинцев. (Любопытно, что те же аналитики в тоже время громко осуждают растущий национализм в Венгрии, Польше и Италии, называя его очень опасным.) Возможно, аналитики заблуждались, думая, что крайне правая фаза развития событий в Киеве исчерпает сама себя. Но скорее всего, они просто обратились к любимой стратегии Вашингтона «враг моего врага — мой друг». В любом случае, последствия этого простираются далеко за пределы Украины.



Поддержка Америкой восстания на Майдане, а также миллиарды долларов Вашингтона, исчезнувшие в постмайдановском Киеве, свидетельствуют: в феврале 2014 года Украина стала последним проектом Вашингтона по распространению демократии. То, что мы разрешаем на Украине, дает зеленый свет остальным.



Терпя неонацистские банды и батальоны, ревизионизм Холокоста при поддержке государства и нападения на ЛГБТ и цыган, Соединенные Штаты говорят остальной Европе: «По нам так это нормально». Последствия — особенно во времена глобального возрождения ультраправых — очень тревожат.



Источник: The Nation