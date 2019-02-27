Гройсман: наша задача повысить минимальную зарплату в Украине до $300

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает реальным увеличение минимальной заработной платы в Украине до $300. "Мы подняли минимальную заработную плату. Мы пришли работать, когда минимальная заработная плата в стране была $53… сегодня $150.



И я этим не горжусь, я просто говорю о том, что мы ее повысили в три раза, но наша задача повысить еще в два раза, чтобы минимальная заработная плата была в стране $300. И мы можем к этому прийти", - сказал В.Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

