НАБУ начало расследование "схем" в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением по результатам анализа опубликованной журналистами информации о коррупции в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 27 февраля.



"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.



Отметим, статья191 УК Украины: присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Ч.5 - Действия, ... если они содеяны в особенно больших размерах или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

