Ученые разгадали загадку болезни Стивена Хокинга

В Медицинском колледже Бейлора и Институте неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана в США специалисты сумели найти причину возникновения болезни Лу Герига. Ею страдал легендарный астро-физик Стивен Хокинг. Об этом сообщает Medical Xpress.



Ученые провели эксперименты на плодовых мушках и узнали, что причиной возникновения болезни является мутация белка убиквилина. Поврежденный белок перестает регулировать работу лизосом – клеточных компонентов, которые отвечают за "переработку мусора".



Лизосомы в паре с другими компонентами клетки помогают растворять поврежденные белки и другие отходы метаболизма. Из-за повреждения убиквилина в лизосомах понижается кислотность, и они теряют способность разлагать отходы.



Клетки организма, в том числе головного мозга засоряются и умирают, что приводит к возрастной нейродегенерации. Специалисты собираются проверить, работает ли механизм, найденный в организме мушек, в теле человека. Если да, то повышение кислотности лизосом сможет замедлить развитие болезни Лу Герига.

