В АП готовят новый закон о незаконном обогащении

В парламент будет безотлагательно внесен президентский законопроект о статье о незаконном обогащении. Об этом в среду, 27 февраля, заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает РБК-Украина.



"Президент безотлагательно внесет законопроект, где будут учтены замечания КСУ, и статья будет возвращена уже без несоответствия украинскому законодательству, а в соответствии украинской Конституции", - подчеркнула представитель президента.



Народный депутат подчеркнула, что проект будет внесен в Раду, как только его напишут специалисты.



Представитель президента отметила, что законопроект главы государства будет рассмотрен в парламенте как неотложный.



"В законопроекте эта статья будет выписана как коррупционное деяние, как уголовная ответственность за коррупционные преступления, но никто не отменял и Конституцию Украины. Вы знаете, 63 статья - презумпция невиновности, где следователи и правоохранительные органы должны доказывать факты любых уголовных преступлений, в том числе и это преступление", - добавила Луценко.

