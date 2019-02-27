ЕС исключил Клюева с санкционного списка

Европейский Союз принял решение отменить санкции против главы администрации президента времен руководства Януковича Андрея Клюева



Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.



Йозвяк добавил, что санкции против Януковича и еще 11 человек продолжаются еще на год.



"Евросоюз принял решение исключить Андрея Клюева из списка санкций, но Янукович и еще 11 человек (остаются в списке санкций - Ред.) Еще на один год", - написал он.

