Аукционы на газовые месторождения заработают уже в марте

Аукционы на получение разрешений пользования газовыми месторождениями в Украине будут запущены уже в марте-апреле. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Мы вводим абсолютно новую систему публичных конкурсов и аукционов (по разрешений на добычу газа - ред.) ... Мы уже в марте-апреле будем проводить новые конкурсы-аукционы, мы ищем инвесторов по всему миру", - отметил премьер.



По его словам, правительство планирует полностью изменить работу Госгеонедр, ранее "раздавала под ковром" только "своим" разрешения на добычу газа. Теперь же аукционы будут проходить на электронной системе ProZorro, которая предусматривает упрощение бюрократических процедур. Таким образом, торги будут открытыми, удобными для участников и позволят повысить цену.



Кроме того, сейчас 5% ренты, которые будут платить инвесторы за пользование месторождением, будут зачисляться в местные бюджеты.



При этом он добавил, что увеличение добычи собственного газа позволит отказаться от импорта энергоресурса и даже начать экспортировать его. Такие планы правительство ставит перед собой до 2025 года.

