Один украинский военный ранен в зоне проведения ООС в среду - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования в среду с начала суток осуществили три прицельных обстрела позиций украинских военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил, ранения получил один украинский военный, сообщает Министерство обороны Украины.



"С начала суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого столкновения зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела… В результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский военный. Нашего защитника эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.



Так, в приморской области украинской обороны с полуночи боевики осуществляли длительную вооруженную провокацию вблизи Водяного. С направления населенного пункта Пикуза и Ужовка НВФ в течение двух с половиной часов вели гранатометный обстрел наших оборонительных позиций, также наши защитники зафиксировали разрывы около 10 вражеских мин калибра 120 мм.



Кроме того, с 3:00 утра возле Гнутово с направления оккупированного села Верхнешироковское вел огонь вражеский снайпер.



Также около 10:30 боевики вели прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников Новолуганского. Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую активность.

