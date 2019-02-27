В Киеве снизилась заболеваемость гриппом

В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,3%, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 7769 человек (снижение на 11%), взрослых - 4661 человек (снижение на 14,2%). Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.



В целом, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 8-ю неделю 2019 зарегистрировано 12 430 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 419,5 и ниже эпидемического порога на 51%.



"В структуре заболеваемости дети составляют 62,5%, а на предыдущей неделе - 62%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 5,5%: 3386 случаев, составляют 46,1% от общего количества заболевших детей и 28,8% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.



Он отметил, что в медицинские учреждения за 8-ю неделю госпитализированы 145 человек, из них 129 - дети.



"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 35005 человек, из них 9288 детей", - добавил Николай Поворозник.



По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 24 школах.



Голосеевский район - 4 ЗОСО (частично);

Деснянский район - всего 3 ЗОСО из них: 1 -полностью, 2 - частично;

Днепровский район - всего 3 ЗОСО, из них: 1 - полностью, 2 - частично;

Оболонский район - всего 2 ЗОСО, из них: 1 - полностью, 1 - частично;

Печерский район - всего 1 ЗОСО (полностью);

Подольский район - всего 2 ЗОСО, из них: 1 - полностью, 1 - частично;

Святошинский район - всего 5 ЗОО (частично);

Соломенский район - всего 4 ЗЗСО из них: 2 - полностью, 2 - частично.

