Правила перевозки наличных через границу изменятся

Министерство финансов приняло решение переписать правила трансграничного перемещения валютных ценностей, которые действуют в Украине. Соответствующий документ чиновники вынесли 27 февраля на заседание правительства, объяснив свои предложения требованиями Комитета Moneyval в рамках усовершенствования системы финансового мониторинга, пишет UBR.ua.



Сам лимит Минфин менять не намерен. Как и в странах ЕС, в нашей стране будет действовать общее правило: при перевозке или пересылке наличных средств в иностранной валюте или гривне, а также банковских металлов на сумму свыше 10 тысяч евро придется заполнить таможенную декларацию. При этом само понятие валютных ценностей существенно расширилось. К ним чиновники отнесут не только наличные, но и все формы их бумажного эквивалента: долговые расписки, векселя, ценные бумаги, чеки, акции, депозитные сертификаты и всех прочих финансовых и банковских документов.



Изменили чиновники и саму форму декларации – привели ее к евростандарту. Теперь в ней прибавилось полей для заполнения и изменился сам формат. Если Кабмин примет проект постановления на своем заседании, его нормы вступят в силу на следующий день после публикации. При этом ГФС придется в кратчайшие сроки обеспечить новыми бланками все таможни в Украине, а также обнародовать шаблон на сайте.

