Эксперты застройщиков НЕСТ и Гринвилль рассказывают о коммерческой недвижимости

Инвестиции в недвижимость — одно из наиболее стабильных и выгодных вложений сегодня. И в плане получения прибыли особенно выделяется коммерческая недвижимость.



Владелец может использовать площадь для создания своего бизнеса. И в таком случае он может рассчитывать на более высокий уровень прибыли, ведь ему не придется каждый месяц платить арендатору. Но риски есть — если бизнес не сработает, можно вообще остаться ни с чем.



Также можно просто сдать недвижимость в аренду и каждый месяц получать оплату. Стабильно, без лишних усилий и четко определенную сумму. Причем стоимость аренды коммерческой недвижимости примерно в 2-3 раза дороже, чем обычной жилой квартиры.







Застройщики НЕСТ и Гринвилль утверждают, что именно жилые комплексы вывели значение коммерческой недвижимости на новый уровень. Ведь практически в каждом современном ЖК весь первый этаж отдан под торговые площади, сферу услуг и развлечений.



Все эти кафе, салоны красоты и коворкинги играют важную роль в обустройстве жизни жителей. Это неотъемлемый элемент комфорта в жилом комплексе. Для предпринимателей они очень привлекательны, ведь жилые комплексы обеспечивают их сразу несколькими тысячами потенциальных клиентов. Гринвилль Парк в Киеве уже заключил ряд договоров на покупку коммерческой недвижимости. Так что схема более чем популярная.



Правда, финансовые результаты бывают очень разные. У одних предпринимателей бизнес развивается и приносит прибыль десятилетиями, а другие закрывают его уже через несколько месяцев. Тут уже зависит от самих бизнесменов — арендодатель не может на это повлиять.

Коммерческая недвижимость: что нужно знать

Доходность коммерческой недвижимости

Специалисты застройщика НЕСТ утверждают, что первый и главный фактор при выборе недвижимости для коммерческого использования — это ее локация.Расположение, по сути, влияет на все сразу. На количество клиентов и их характер, на определение наиболее перспективного типа бизнеса, на особенности его продвижения.К примеру, кафе лучше открывать в просторном помещении, желательно с витринными окнами. Отлично, если вход в кафе будет со стороны улицы, но можно делать и два входа — с улицы и со двора ЖК. Хорошо, если прямо возле кафе будет парковка для посетителей.Для офисов ситуация немного другая. Совсем необязательно, чтобы помещение было на первом этаже. Главное, чтобы его территорию можно было приспособить под нужды бизнеса. К примеру, в IT-компаниях очень любят работать в оупен-спейсах. Важно также наличие парковки рядом, высокоскоростного интернета и удобной транспортной развязки.Единых цифр по уровню дохода с коммерческой недвижимости не существует. Цена стартует от 100 грн за квадратный метр и может подниматься вплоть до 5000 за квадрат.Но есть два основных правила, которые нужно учитывать:1. Торговая недвижимость приносит более высокий доход, ведь в ней работает каждый метр. Но с другой стороны, вы не может быть на 100% уверены в том, что компания будет работать и завтра.2. Офисная недвижимость стоит дешевле, но доход с нее более стабилен. Все потому, что многие компании предпочитают заключать долгосрочные договоры аренды.Часто застройщики предусматривают наличие обоих типов коммерческих помещений в жилом комплексе. К примеру, по отзывам архитекторов планировки в Гринвилль Парк предусматривают создание отдельные торговых зоны и офисных хабов. Так что вы можете сами выбирать, какой тип недвижимости приобрести — и как им распоряжаться в дальнейшем.Несмотря на некоторые сложности, коммерческая недвижимость остается одним из лучших способов пассивного заработка. А еще это возможность создать собственный успешный бизнес или расширить уже существующий. Выбор за вами.