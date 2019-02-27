Эксперты застройщиков НЕСТ и Гринвилль рассказывают о коммерческой недвижимости

Инвестиции в недвижимость — одно из наиболее стабильных и выгодных вложений сегодня. И в плане получения прибыли особенно выделяется коммерческая недвижимость.

Владелец может использовать площадь для создания своего бизнеса. И в таком случае он может рассчитывать на более высокий уровень прибыли, ведь ему не придется каждый месяц платить арендатору. Но риски есть — если бизнес не сработает, можно вообще остаться ни с чем.

Также можно просто сдать недвижимость в аренду и каждый месяц получать оплату. Стабильно, без лишних усилий и четко определенную сумму. Причем стоимость аренды коммерческой недвижимости примерно в 2-3 раза дороже, чем обычной жилой квартиры.

Застройщики НЕСТ и Гринвилль

Застройщики НЕСТ и Гринвилль утверждают, что именно жилые комплексы вывели значение коммерческой недвижимости на новый уровень. Ведь практически в каждом современном ЖК весь первый этаж отдан под торговые площади, сферу услуг и развлечений.

Все эти кафе, салоны красоты и коворкинги играют важную роль в обустройстве жизни жителей. Это неотъемлемый элемент комфорта в жилом комплексе. Для предпринимателей они очень привлекательны, ведь жилые комплексы обеспечивают их сразу несколькими тысячами потенциальных клиентов. Гринвилль Парк в Киеве уже заключил ряд договоров на покупку коммерческой недвижимости. Так что схема более чем популярная.

Правда, финансовые результаты бывают очень разные. У одних предпринимателей бизнес развивается и приносит прибыль десятилетиями, а другие закрывают его уже через несколько месяцев. Тут уже зависит от самих бизнесменов — арендодатель не может на это повлиять.

Коммерческая недвижимость: что нужно знать

Специалисты застройщика НЕСТ утверждают, что первый и главный фактор при выборе недвижимости для коммерческого использования — это ее локация.

Расположение, по сути, влияет на все сразу. На количество клиентов и их характер, на определение наиболее перспективного типа бизнеса, на особенности его продвижения.

К примеру, кафе лучше открывать в просторном помещении, желательно с витринными окнами. Отлично, если вход в кафе будет со стороны улицы, но можно делать и два входа — с улицы и со двора ЖК. Хорошо, если прямо возле кафе будет парковка для посетителей.

Эксперты застройщиков НЕСТ и Гринвилль рассказывают о коммерческой недвижимости

Для офисов ситуация немного другая. Совсем необязательно, чтобы помещение было на первом этаже. Главное, чтобы его территорию можно было приспособить под нужды бизнеса. К примеру, в IT-компаниях очень любят работать в оупен-спейсах. Важно также наличие парковки рядом, высокоскоростного интернета и удобной транспортной развязки.

Доходность коммерческой недвижимости

Единых цифр по уровню дохода с коммерческой недвижимости не существует. Цена стартует от 100 грн за квадратный метр и может подниматься вплоть до 5000 за квадрат.

Но есть два основных правила, которые нужно учитывать:

1. Торговая недвижимость приносит более высокий доход, ведь в ней работает каждый метр. Но с другой стороны, вы не может быть на 100% уверены в том, что компания будет работать и завтра.

2. Офисная недвижимость стоит дешевле, но доход с нее более стабилен. Все потому, что многие компании предпочитают заключать долгосрочные договоры аренды.

Часто застройщики предусматривают наличие обоих типов коммерческих помещений в жилом комплексе. К примеру, по отзывам архитекторов планировки в Гринвилль Парк предусматривают создание отдельные торговых зоны и офисных хабов. Так что вы можете сами выбирать, какой тип недвижимости приобрести — и как им распоряжаться в дальнейшем.

Несмотря на некоторые сложности, коммерческая недвижимость остается одним из лучших способов пассивного заработка. А еще это возможность создать собственный успешный бизнес или расширить уже существующий. Выбор за вами.