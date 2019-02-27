УЕФА открыл дело в отношении Рамоса

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении капитана мадридского Реала Серхио Рамоса из-за желтой карточки, которую футболист получил умышленно, сообщает AS.



В первом матче 1/8 Лиги чемпионов против Аякса Рамос нарочно получил желтую карточку, с целью пропустить ответный матч и не иметь предупреждений к матчам стадии 1/4.



Тот факт, что карточку он получл специально Рамос признал после матча.



"Я бы солгал, если бы сказал, что сделал это не нарочно. У нас нет недооценки соперника, еще ничего не решено, но иногда нужно принимать подобные решения", - сказал Рамос, правда, позже отрицал сказанное.



Как сообщает издание, при худшем исходе Рамос пропустит ответный матч с Аяксом и следующий поединок еврокубка.

