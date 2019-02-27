В правительстве рассматривают возможность доставки лекарств в села по почте

Правительство рассматривает возможность организации доставки лекарств в сельскую местность, в том числе по почте



Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на заседании правительства в среду, 27 февраля, передает пресс-служба правительства.



"Надо дополнительно проработать этот вопрос для того, чтобы в сельской местности, там, где нет аптек, обеспечить население лекарствами", - сказал министр во время обсуждения дальнейшего внедрения программы "Доступные лекарства".



По словам Саенко, доставка почтой может применяться к ряду препаратов, не требующих специального температурного режима.



Министр также напомнил, что с 1 апреля отвечать за программу "Доступные лекарства" будет Национальная служба здоровья.



"Очень важно, чтобы мы плавно перешли к этому, в частности в регионах, чтобы люди не почувствовали, что меняется ответственный исполнитель этой программы, чтобы мы придерживались такого графика, как сейчас, когда нет проблем с доступностью лекарств, средствами районных бюджетов", - отметил министр.



В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства пообещал, что основанная в апреле 2017 года программа "Доступные лекарства", которая предлагает бесплатные или с небольшой доплатой лекарства от диабета, астмы и сердечных заболеваний, будет продолжена и расширена.



Гройсман также анонсировал новый этап программы - внедрение электронного рецепта, который позволит получать лекарства без привязки к месту жительства пациента.

