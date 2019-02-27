Российский школьник спас жизнь пассажиру на борту самолета

Десятиклассник из московской школы спас жизнь пассажиру в самолете, следовавшем из Сочи в Москву. Об этом на странице Facebook сообщил директор школы №1573 Александр Антипов.



Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Nordwind. Одному из путешественников стало плохо, и пилот обратился к пассажирам за помощью. Врача в самолете не оказалось, но на борту находился учащийся медицинского профиля Богдан Рудик.



«Сын сидел рядом со мной и слушал музыку. Он плохо расслышал объявление и попросил меня повторить, что сообщили. Я сказала, что ищут врача для оказания помощи. Я увидела, как сверкнули пятки моего сына, не успела опомниться, как он уже с двумя бортпроводниками оказывал помощь потерявшему сознание, с сильным носовым кровотечением мужчине», — вспоминает мать Богдана Рудика.



По ее словам, случай оказался серьезным, поскольку пассажир потерял сознание, а члены экипажа не могли связаться с медиками для получения консультации. «Богданом были проведены реанимационные действия, очищена ротовая полость и гортань от кровяных масс, проведена поддержка дыхания мешком Амбу. По предложению Богдана командир корабля принял решение об экстренной посадке в Воронеже», — добавила мать школьника.



После приземления пострадавшего пассажира отвезли в реанимацию, где врачи диагностировали инфаркт, а Богдана поздравили с первой спасенной им жизнью.



Директор школы Александр Антипов похвалил ученика и преподавателей школы. «Не зря учат наших детей. Огромный поклон всем преподавателям школы 1573 и лично Лысько Елене Валерьевне, преподающей детям практическую медицину», — написал он в посте.

