Ощадбанк разъяснил механизм получения монетизированных субсидий

Государственный Ощадный банк разъяснил механизм монетизации и получения субсидий. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини. Клиенты всех категорий, которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года, будут получать субсидию в денежной форме с марта 2019 года.



Счета за коммунальные услуги будут поступать в полном объеме без учета субсидии, и субсидианту следует самостоятельно и своевременно оплачивать их, используя полученные средства.



Средства, которые у него останутся после получения субсидии и оплаты коммунальных услуг (сохраненные за счет экономного потребления услуг), он сможет тратить по своему усмотрению.



Всем субсидиантам, которые не являются пенсионерами, необходимо перед посещением банка пройти регистрацию на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/sb или в Контакт-центре Ощадбанка по тел.: 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины).



Это позволит субсидианту самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей.



Получить субсидию эта категория субсидиантов сможет с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему «Швидка копійка» Ощадбанка или на текущие счета, открытые в Ощадбанке.



Для получения нужны только паспорт и идентификационный код.



При этом если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, то субсидия будет автоматически зачислена именно на этот счет, и Ощадбанк отправит SMS о его поступлении (при включенной услуге SMS-банкинга).



Если субсидиант не имеет текущего счета в Ощадбанке, Министерство социальной политики пришлет адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через Ощадбанк.



При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов «Швидка копійка» субсидианту будет предложено открыть текущий счет.



Это позволит при зачислении дальнейших субсидий получать от Ощадбанка SMS о поступлении субсидии (при включенной услуге SMS-банкинга).



Не нужно будет каждый раз посещать отделение для получения субсидии - она будет автоматически зачисляться банком на карту; получая субсидию на карту, клиент сможет снимать средства в любом банкомате, а также оплачивать коммунальные услуги в мобильном или интернет-банкинге «Ощад 24/7».



Субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии.



Пенсионеры-субсидианты получат субсидию одновременно с пенсией через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет (в Ощадбанке или другом банке, в котором они обычно получают пенсию).

