За неделю от гриппа умерли 8 человек

Министерство здравоохранения констатирует, что за период с 18 по 24 февраля гриппом и ОРВИ заболели 183 348 человек, 8 человек умерли.



Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.



"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 183 348 человек, из них 64,9% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 9,8% украинцев", - говорится в нем.



Согласно сообщению, в этот период 8 человек умерли от гриппа, при этом с начала эпидемического сезона зарегистрирован 41 летальный случай.



Было исследовано 93 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 34 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.



В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.

