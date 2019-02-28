Мэй намерена поддерживать усиление санкций против РФ пока Крым не вернут Украине

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британское правительство будет выступать за усиление антироссийских санкций, пока полуостров Крым не вернется в состав Украины. Об этом Мэй заявила в среду в Палате общин, отвечая на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Джона Уиттингдейла, может ли она подтвердить, что британское правительство продолжит поддерживать усиление антироссийских санкций до того момента, пока не будет восстановлен суверенитет Украины над полуостровом.



"Я рада дать такое подтверждение", - сказала Мэй.



"Мы делали в области санкций все, что было в наших силах. Соответствующие санкции вступили в силу, и они окажут воздействие. Среди членов ЕС мы выступали за введение надлежащих санкций на каждом этапе, а не только когда речь заходила об их продлении, за то, чтобы мы смотрели на действия России как здесь [в Великобритании], так и где бы то ни было, и гарантировали, что эти санкции оказывают верное давление на ответственных лиц", - добавила она.

