Луценко считает приемлемой контрабанду запчастей в "условиях воюющей страны"

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил контрабанду деталей для военной техники, считает это приемлемым в условиях воюющей страны, но аморальным, если за этим стоит нажива. Об этом он заявил в Facebook. "Бездумная распродажа военной техники в период до 2014 привела к острой нехватке запасных частей и узлов для ремонта танков, бтр, артиллерии и тому подобное.

Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд Оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны. В то же время неприемлемым и аморальным является нажива на этой деятельности. Для меня нет разницы, кто и под чьими флагами это делает", - написал он.



Он заявил, что в отношении компаний Оптимумспецдеталь и Ренал, которые стали объектом журналистских расследований, военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесение убытков госбюджету на 22 млн грн.



"ГФС в ближайшее время должна завершить проверку оставшихся 20 фирм - контрагентов. Журналисты и политики всегда быстрее прокуроров. Особенно когда мы на финишной прямой последних процессуальных действий", - отметил Луценко.



"Поэтому надеемся, что несмотря на политический ажиотаж в ВР и разглашение данных досудебного следствия, мы сможем в последующие дни объявить подозрения, пойти в суд и вернуть средства в бюджет. Также мы ожидаем, что НАБУ согласно своей подследственности даст ответ на вероятные правонарушения госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей в этой схеме", - резюмировал Луценко.

