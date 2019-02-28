Грызлов обвинил Украину в намеренном осложнении обстановки в Донбассе

Киев в преддверии выборов намеренно осложняет обстановку, ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий, заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов.



"Ситуация ухудшается, ВСУ наращивают количество тяжелых вооружений на линии соприкосновения. СММ ОБСЕ подтверждает резкую интенсификацию обстрелов. На линии соприкосновения вновь появились представители так называемых добровольческих батальонов ВСУ. Опыт показывает, что именно с ними связан рост числа нарушений режима прекращения огня", - сказал он.



"Из Киева звучат новые угрозы в адрес Донбасса. В преддверии выборов киевские власти дополнительно и намеренно осложняют обстановку, в результате ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий", - добавил Грызлов.

