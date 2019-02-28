Поддержка украинцев курса в ЕС за полтора года ослабла на 10%

Поддержка проевропейского курса Украины ослабла за последние полтора года почти на 10% и вернулась к уровню, зафиксированному до введения безвизового режима с ЕС (47% в феврале 2017 года, 45,5% - в феврале 2019-го). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 8-20 февраля 2019.



"По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в сентябре 2017 года, поддержка проевропейского курса ослабла с 53% до 45%. Хотя в целом мнения населения относительно желаемого курса внешней политики в течение последних четырех лет остаются практически неизменными", - говорится в сообщении.



Большинство опрошенных, отвечая на вопрос: "По какому направлению внешней политики должна идти Украина?", считает желательным курс на вступление в ЕС – об этом сказали 45,5% опрошенных. Следующим по популярности является вариант неприсоединения ни к ЕС, ни к Таможенному союзу - 25,1%. Наименее популярная опция - присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении - 14,1%. Затруднились ответить на вопрос 15,3% респондентов.



В зависимости от региона мнения о желаемом направлении внешней политики, по-прежнему существенно отличаются. В западных областях абсолютное большинство (64%) считает желательным присоединение к ЕС, 18% - неприсоединение ни к одному из объединений, 4% - присоединение к Таможенному союзу. В центральных областях большинство (53%) - за курс на присоединение к ЕС, 21% - неприсоединение ни в ЕС, ни в ТС, 10% - за присоединение к ТС. В южных областях треть (33%) считают наиболее желательным неприсоединения к одному из объединений, 29% - присоединение к ЕС, и 23% - за присоединение к ТС. В восточных областях треть (33%) высказываются за неприсоединения ни к ЕС, ни к ТС, 27% назвали желаемым для Украины вступление в ТС, 21% - присоединение к ЕС.



Опрос показал, что вступление Украины в ЕС и НАТО поддерживает больше населения, чем идею вступления в Таможенный союз.



По данным опроса, отвечая на вопрос: "Как бы вы поступили, если бы сейчас проходил референдум, вступать ли Украине в Евросоюз?", 51% респондентов указали, что проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 23% - против и 26% - не определились либо не принимали бы участия в голосовании. По данным опроса, доля сторонников вступления Украины в НАТО превышает долю противников.



Если бы референдум проводился в феврале 2019 года и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.



Идею вступления Украины в НАТО, как и раньше, поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей; на юге и на востоке страны большинство настроено против вступления Украины в НАТО. Как отмечают социологи, по сравнению с сентябрем 2017 года доля готовых проголосовать за вступление Украины в НАТО сократилась с 45% до 40%, вернувшись к уровню 2015 - начала 2017 года.



Методом личного интервью опрошено 2042 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинской власти. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

