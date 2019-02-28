В СБУ засекретили дело о госизмене первого замглавы Службы внешней разведки Семочко

Служба безопасности Украины засекретила информацию о ходе расследовании дела в отношении первого замглавы Службы внешней разведки Семочко. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Украинских новостей.



В частности, служба отказалась ответить, какие установлены сроки расследования уголовного производства и выносились ли постановления о применении мер безопасности. "Сроки досудебного расследования уголовных производств определены ст. 219 Уголовного процессуального кодекса. Сведения о обстоятельствах расследования указанного Вами в запросе уголовного производства составляют тайну досудебного расследования и на данный момент не предоставлено разрешение следователя на их разглашение", - сказано в ответе на запрос.



Также СБУ отказалась сообщать, направлялись ли международно-правовые поручения в Россию в рамках данного уголовного производства.



До этого контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. 16 октября СБУ начала расследование в отношении семочко по делу о госизмене.



