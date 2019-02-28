Грызлов: Киев на переговорах в Минске пытается решать предвыборные задачи

Киев на переговорах контактной группы в Минске пытается решать свои предвыборные задачи, саботируя политическое урегулирование конфликта, заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов.



"Украинская делегация сегодня проявила полное нежелание предметно решать и даже обсуждать проблемы безопасности. Вместо этого представители Киева пытались решать свои предвыборные задачи. Украинская делегация вновь пыталась подменить повестку встречи, выступала с пропагандистскими заявлениями, не имеющими никакого отношения к Минским соглашениям", - сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы.



По его словам, "Киев по-прежнему саботирует меры политического урегулирования конфликта, не желает вести диалог с представителями Донецка и Луганска, хотя именно для возможности прямого политического диалога между сторонами конфликта – Киевом и Донбассом – создавалась Минская площадка".

