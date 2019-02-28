Немецкий депутат призвал создать международный трибунал по Донбассу

Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн считает необходимым создать международный трибунал по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Донбассе. По его словам, в Донбасс он приезжает не в первый раз. По его мнению, обострении ситуации, которое наблюдается сейчас на линии соприкосновения, связано с предстоящими 31 марта выборами президента Украины.

"На повестке дня выборы президента на Украине и ситуация на линии соприкосновения изменилась: участились обстрелы, и как мы узнали, 90% обстрелов - со стороны украинской власти. Нам кажется, что это такая тактика (президента Украины Петра) Порошенко", - заявил в среду на брифинге в Донецке Линдеманн.



По его мнению, после завершения конфликта в Донбассе необходимо создать международный трибунал по расследованию военных преступлений в регионе.



"Мое предложение – создать международный трибунал, где виновные в содеянных преступлениях, фашисты Украины должны быть осуждены и наказаны. Это должен быть трибунал всех государств Европы, в котором будут принимать участие квалифицированные юристы, которые будут рассматривать в соответствии с юридическими нормами данные преступления", - сказал в среду на брифинге в Донецке.



Он также выразил надежду, что после выборов на Украине к власти придут люди, которые остановят войну в Донбассе.

