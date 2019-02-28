Генсек ООН готов оказать посредническую помощь Индии и Пакистану

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов предоставить посредническую помощь для урегулирования индийско-пакистанского конфликта, если это потребуется. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



"Вчера он [Гутерриш] пообщался по телефону с министром иностранных дел Пакистана по его инициативе. Он [Гутерриш] контактирует на разных уровнях с обеими сторонами", - информировал Дюжаррик. "Посланники генсека всегда доступны для работы с обеими сторонами в случае, если это потребуется", - добавил представитель Гутерриша.



"Генсек ООН внимательно и с большой обеспокоенностью следит за ситуацией и призывает обе стороны проявить сдержанность, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе", - заверил Дюжаррик.



