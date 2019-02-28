Вышел второй трейлер "Покемона. Детектива Пикачу"

Студия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу". Главного героя ленты озвучивает Райан Рейнольдс, известный по "Дэдпулу".



По сюжету фильма, Детектив Пикачу очнулся неизвестно где, и не помнит предшествующие этому события. По единственной зацепке в своей шляпе он вышел на будущего напарника по расследованию.



Напарника главного героя играет Джастис Cмит, который был номинирован на Золотую малину за роль в фильме "Мир Юрского периода 2".



Выход фильма "Покемон. Детектив Пикачу" ожидается 16 мая этого года.







