Шакиру будут судить в Испании за неуплату налогов

Певица Шакира 12 июня предстанет перед испанским судом в связи с предъявленными ей обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщило агентство Europa Press.



Отмечается, что суд города Эсплугес-де-Льобрегат в Каталонии принял к рассмотрению иск прокуратуры по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов (подоходного налога и налога на имущество).



По мнению прокуратуры, Шакира скрывала заработанные деньги через 14 компаний, созданных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорных зонах. Речь идет о 14,5 миллиона евро.



Напомним, с 2010 по 2017 годы Шакира состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике.



О своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако на учет в налоговые органы Испании певица встала только в 2015 году.



Налоговики полагают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.



В прошлом году СМИ сообщили, что Шакира выплатила налоговой службе Испании многомиллионный штраф за уклонение от уплаты налогов с 2011 по 2014 годы.







