Пищевая соль - потенциальный источник тяжелых заболеваний

Известно, что избыток соли в рационе может повысить кровяное давление. А недавно ученые выявили еще одно негативное свойство соли. Как передает "Новости Mail.RU", соль способна вызвать аллергию. Это установили сотрудники Технического университета Мюнхена.



Ученых заинтересовало состояние пациентом в атопическим дерматитом. Был проведен анализ кожных покровов с целью определения концентрации соли. Оказалось, содержание ионов натрия на пораженных участках кожи превышало норму в 30 раз. В этих условиях отлично себя чувствовал золотистый стафиллокок (Staphylococcus aureus), грозящий целым рядом недугов.



Однако острая кожная реакция была вызвана не его присутствием. Суть именно в соленой среде. Дело в том, что хлорид натрия влияет на Т-лимфоциты (иммунные клетки), заставляя их производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13. Данные соединения важны с точки зрения приобретенного иммунного ответа. Но в случае их профицита начинают развиваться воспалительные заболевания кожи. Острота аллергической реакции уменьшается, когда Т-лимфоциты перестают контактировать с хлоридом натрия.

