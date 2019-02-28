Проблемы с психикой чаще посещают людей, питающихся плохо

Причем, это актуально для людей всех возрастов, обоих полов и любого уровня дохода, пишет "Российская газета" со ссылкой на открытие Университета Лома Линда. Ученые подвергли анализу результаты более 240000 телефонных соцопросов, проводившихся в Калифорнии в 2005-2015 годах.



Оказалось, психическое заболевание было примерно у 17% респондентов (3,7% - тяжелые недуги). И люди, употреблявшие вредную пищу (низкое потребление свежих овощей и фруктов, любовь к картофелю фри и сахару), чаще имели расстройства, чем люди, придерживавшиеся здорового питания.



В частности, исследователи озвучили наличие связи между повышенным потреблением сахара и биполярным расстройством. А вот жареная или содержащая максимально обработанное зерно пища была связана с депрессией.

