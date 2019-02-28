Завтра могла быть война. Торговая

Дональд Трамп снова в тренде новостей. Глава Белого дома встретился с северокорейским лидером (даже сделал ему комплимент, назвав Ким Чен Ына «великим»), подписал бюджет, чем гарантировал, что нового «шатдауна» не будет как минимум до 30 сентября. А главное, с завтрашнего дня – с 1 марта – глобальная торговая война Штатов с Китаем не начнется. Хотя нового торгового соглашения нет, Трамп согласился не повышать пошлины для китайцев. Мир вздохнул с облегчением. Хотя все понимают: это не финал, а передышка.



О намерении не повышать с 1 марта ввозные пошлины для китайских товаров Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter еще 24 февраля. Но до последнего момента сохранялась интрига и неуверенность в том, что так и будет.



Это не первая отсрочка в данной истории. Штаты планировали повысить ввозные пошлины на 279 наименований китайской продукции общей экспортной стоимостью $200 млрд. с 1 января 2019 года. Но в декабре 2018-го на саммите G-20 в Аргентине Трамп и Си Цзиньпин договорились «придержать лошадей» на три месяца – до 1 марта 2019-го. Завтра указанный срок истекает, но Трамп решил повременить с началом сезона торговой войны. Причин несколько. Главные – Северная Корея и переговорный диалог с Китаем.



Пост в Twitter президент США написал после общения с руководителем торгового представительства США Робертом Лайтхизером, который вместе с министром финансов США Стивеном Мнучином ездил на длительные переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ и был принят китайским лидером Си Цзиньпином.



В заявлении Министерства финансов США, которое появилось накануне поста президента, говорилось, что американская делегация сосредоточилась на таких вопросах, как принудительная передача технологий, права интеллектуальной собственности, киберпиратство, сельское хозяйство, коммунальные услуги и валюта.



Кража технологий – историческая претензия США к Китаю. Китайцы настаивают, что она уже устарела. И последние годы идет процесс равноценного обмена технологиями между инновационными компаниями США и КНР. Хотя обе стороны бывают некорректны.



Дискуссия о торговых отношениях осложнилась историей с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Истинный смысл этого шага заключался не в том, чтобы наказать Россию за производство ракет 9М729, предназначенных для установок «Искандер». А чтобы затащить в договор Китай, который, не будучи ограничен его рамками, клепает ракеты как средней, так и малой дальности в ничем не ограниченных количествах

Как это касается Украины? Напрямую – никак. Потому что мы “хутор мира” и находимся вдали от основных геополитических магистралей. Но с другой стороны, поскольку наша страна – сырьевой экспортер, а цены на сырье очень чутко реагируют на торговые войны, любой экономический спад, особенно в Юго-Восточной Азии, может снизить объем украинского экспорта. А мы не можем себе такого позволить, тем более в год выборов

То китайцы устроят обыск в американской химической компании DuPont в Шанхае, где были собраны доказательства об использовании “без спроса” китайской технологии производства эластичных текстильных волокон. То американцы организуют арест дочери основателя китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана.Преимущество Китая перед США в положительном сальдо торговли: КНР экспортирует в Штаты товаров и услуг на $505 млрд., а импортирует в 4 раза меньше – на $130 млрд. Преимущество США перед Китаем в патентах на высокие технологии и эмиссионном центре доллара.Дискуссия о торговых отношениях осложнилась историей с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Истинный смысл этого шага заключался не в том, чтобы наказать Россию за производство ракет 9М729, предназначенных для установок «Искандер». А чтобы затащить в договор Китай, который, не будучи ограничен его рамками, клепает ракеты как средней, так и малой дальности в ничем не ограниченных количествах.Но одно дело – взаимные обвинения и демарши сторон, а другое – реальная торговая война двух гигантов, одна мысль о которой держит в напряжении весь остальной мир. Считается, что падение в конце прошлого года до минимума с 2013-го количества сделок слияний и поглощений (M&A) в мире (их объем составил до $783 млрд., что на 35% ниже предыдущего показателя) вызвано отказами американских, европейских и китайских антимонопольных органов. Что создало неопределенность в отношении перспектив других сделок с участием транснациональных компаний.Не удивительно, что Международный валютный фонд спрогнозировал замедление роста глобальной торговли в 2019 году до 4% (по сравнению с 4,2% в 2018 году и 5,2% – в 2017 году), если Вашингтон и Пекин вовремя не договорятся о соглашении по торговле.И они таки не договорились. Но тут у Дональда Трампа появилась новая политическая “игрушка”. И это не стена на границе с Мексикой, споры вокруг которой привели к самому долгому в истории США "шатдауну" – 35 дней.Напомню, что бюджет не был подписан, а работа правительственных органов частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказывались выполнить требование президента о выделении более $5 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой.Конфликт продолжался с 22 декабря 2018 года по 15 февраля 2019-го, когда хозяин Белого дома подписал, наконец, бюджет США, где вместо $5 млрд. на возведение стены заложены только $1,4 млрд. Трамп отказался от своей предыдущей идеи – объявить режим чрезвычайного положения, чтобы добыть около $8 млрд. без одобрения Конгресса. И склонился к компромиссу: привлечь недостающие средства через другие механизмы, в том числе государственных заимствований.Причиной такой внезапной сговорчивости, как полагают эксперты, стала перспектива исторической встречи с лидером КНДР в Ханое, которая состоялась вчера. Именно она переключила внимание Трампа со стены и Китая на новый пиар-объект.Не секрет, что население США панически боится ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. После окончания холодной войны с СССР именно “страна-изгой” превратилась в страшную сказку, которую американским детям рассказывают по ночам.Поэтому вторая по счету встреча лидеров свободного и несвободного мира (первая была в Сингапуре) выглядит невероятным дипломатическим прогрессом. А учитывая, что обе делегации еще поужинали вместе, а после ужина заговорили о возможных перспективах подписать мирный договор, всем стало ясно – Трампу сейчас не до Китая. Поэтому американо-китайской войны точно не будет. Как минимум с 1 марта 2019 года.Эйфория, вызванная встречей в Ханое, перекинулась и на соседний Пекин. Аналитики заговорили о том, что США и Китай уже приблизились к заключению торгового соглашения, но... в перспективе. Потому что это, пожалуй, самый сложный международный торговый документ с момента создания ВТО.Однозначно можно сказать, потребуется несколько раундов переговоров и длительные совместные заседания рабочих групп. Трамп, окрыленный удачной встречей с Ким Чен Ыном, теперь планирует встретиться с Си Цзиньпином в своем имении Мар-а-Лаго.Как это касается Украины? Напрямую – никак. Потому что мы “хутор мира” и находимся вдали от основных геополитических магистралей. Но с другой стороны, поскольку наша страна – сырьевой экспортер, а цены на сырье очень чутко реагируют на торговые войны, любой экономический спад, особенно в Юго-Восточной Азии, может снизить объем украинского экспорта. А мы не можем себе такого позволить, тем более в год выборов.Но сказать об этом лично Дональду Трампу, Си Цзиньпину и даже Ким Чен Ыну для нас проблематично. Поэтому остается искренне надеяться, что они не поднимут бучу и не устроят “вселенскую шмазь”. А то, знаете, лес рубят – щепки летят. Щепки – это мы. В геополитическом смысле слова...