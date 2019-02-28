Нефть подешевела из-за рекордной добычи в США

Цены на нефть снизились в четверг из-за ослабления производственного сектора Китая и Японии и рекордной добычи в США.



Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $ 0,21 (0,32%) - до $ 66,18 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в четверг, более активный майский фьючерс подешевел на 0,3%, до $ 66,37 за баррель. В среду Brent с поставкой в апреле подорожала на $ 1,18 (1,8%) - до $ 66,39 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $ 0,04 (0,07%) - до $ 56,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене максимальными темпами с 1 февраля - на $ 1,44 (2,6%), до $ 56,94 за баррель.



Давление на цены продолжил оказывать рост добычи в США, который с начала 2018 года увеличился более чем на 2 миллиона баррелей в сутки до рекордных 12,1 миллиона баррелей в сутки.



Производственная активность в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти - в феврале сократилась третий месяц подряд, как показали официальные данные в четверг.



Промпроизводство в Японии, второй по величине экономике Азии, в январе снизилось максимально за год, поскольку замедление роста ВВП Китая повлияло на весь регион.



По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 66,22 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 66,53 доллара за баррель, что на 5 центов ниже уровня закрытия торгов ($ 66,58).

