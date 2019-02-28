Переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа завершились досрочно
Саммит лидеров США и КНДР, проходящий во Вьетнаме, завершился раньше, чем ожидалось, сообщает Associated Press. Кортежи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына покинули отель, где проходили переговоры. В Белом доме заявили, что на встрече лидеров двух стран не достигнуто никакого соглашения. Ожидалось, что Трамп и Ким Чен Ын подпишут соглашение по итогам саммита.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сообщила, что пресс-конференция Трампа по итогам переговоров пройдет на два часа раньше намеченного.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын во второй день переговоров собирались вместе пообедать, но они не появились в обеденном зале.
Перед тем, как продолжить переговоры во второй день саммита, Ким Чен Ын сообщил журналистам, что власти КНДР готовы отказаться от ядерного оружия.
Госдеп США подтвердил, что спецпредставитель по Северной Корее направился в Ханой для подготовки встречи Трамп - Ким Чен Ын