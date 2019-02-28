Переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа завершились досрочно

Саммит лидеров США и КНДР, проходящий во Вьетнаме, завершился раньше, чем ожидалось, сообщает Associated Press. Кортежи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына покинули отель, где проходили переговоры. В Белом доме заявили, что на встрече лидеров двух стран не достигнуто никакого соглашения. Ожидалось, что Трамп и Ким Чен Ын подпишут соглашение по итогам саммита.



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сообщила, что пресс-конференция Трампа по итогам переговоров пройдет на два часа раньше намеченного.



Дональд Трамп и Ким Чен Ын во второй день переговоров собирались вместе пообедать, но они не появились в обеденном зале.



Перед тем, как продолжить переговоры во второй день саммита, Ким Чен Ын сообщил журналистам, что власти КНДР готовы отказаться от ядерного оружия.

