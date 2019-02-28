НАПК призывает Раду принять законопроект для проверки деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает важность утверждения проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий" (№7276). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Законопроект, как отмечается, устраняет препятствия для осуществления полноценной автоматизированной проверки электронной декларации и должен значительно ускорить процесс ее проведения.



В частности, принятие законопроекта №7276, как указано, откроет для НАПК автоматизированный доступ к 3-м реестрам Минюста, в которых содержатся сведения, необходимые для проведения полной проверки деклараций: Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния граждан.



НАПК призывает руководство Верховной Рады и лидеров парламентских фракций приложить максимум усилий для принятия проекта закона №7276, ведь провал голосования будет означать снятие документа с рассмотрения. Учитывая, что за последние два дня работы парламент принял только один документ, эта угроза довольно высока.



В НАПК подчеркивают, что потеря законопроекта положит на народных депутатов полную ответственность за торможение внедрения автоматизированного процесса проверки деклараций, получит негативную оценку со стороны международных партнеров Украины.

