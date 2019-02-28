Рада продлила работу ВСК по Гандзюк еще на три месяца

Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которой продолжила работу ВСК еще на три месяца. За это решение проголосовали 290 народных депутатов, передает корреспондент УНН.



Согласно постановлению, предварительный отчет ВСК ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов нардепы приняли к сведению. С целью дальнейшего расследования сведений по фактам нападений работу Временной следственной комиссии продлили на 3 месяца.



Через две недели, согласно решению, ВСК должна снова отчитаться в парламенте.



Как сообщал УНН, депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк. В ВР на рассмотрении предварительного отчета ВСК пригласили генпрокурора Юрия Луценко.



ВСК Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов заявляла о намерении обратиться к главе ВР Андрей Парубий о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК.



Напомним, 6 ноября 2018 года ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.



31 июля 2018 года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

