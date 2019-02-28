В Германии племяннику Киселева дали 2 года за участие в войне на Донбассе

В Мюнхене племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы



Об этом сообщает RTVi .



Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, которое грозит государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия.



Киселев частично признал вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.



Дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев вспомнил, что его племянник уехал воевать в качестве добровольца и участвовал в боях "где-то под Горловкой". Весной 2018 г. полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и отправили в Германию.



Недавно в интервью Юрию Дудю Киселев сказал, что его племянник воевал на стороне так называемой "ДНР".

