Следствию по дело Гандзюк мешают очереди в судах - Луценко

Расследованию по убийству Екатерины Гандзюк и других общественных активистов мешают очереди в судах для получения разрешения на проведение экспертиз, невозможность привлечь подозреваемых к допросу, а также отсутствие заочного осуждения. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии в Верховной Раде в четверг, 28 февраля.



"Согласно решению ВРУ, теперь даже по убийствам для получения экспертиз необходимо получить решение суда. Следователи стоят в очередях, которые продолжаются иногда по несколько недель. И это, конечно, не способствует следствию", - отметил Луценко.



Как отметил глава ГПУ, согласно закону, подозреваемого в убийстве, даже с безоговорочными доказательствами, не имеют права привлекать на допрос, а лишь приглашают. Также, по словам генпрокурора, следствие значительно тормозит отсутствие заочного ареста в украинском законодательстве, не позволяет объявить подозреваемых в международный розыск.



Луценко посетовал, что временная следственная комиссия не передавала ГПУ и СБУ никакой официальной информации по делу Гандзюк.



"Первое, официально могу заявить, что ВСК ни разу не встречалась ни со мной, ни с министром внутренних дел, как руководителями органами досудебного следствия и процессуального руководства. Также никакой информации от ВСК в официальном порядке ни я, ни СБУ, ни МВД не получили. Поэтому говорить о пользе ВСК я лично не могу", - сообщил генпрокурор.



После выступления генпрокурора Верховная Рада продолжила работу Временной следственной комиссии. Это предложение поддержали 290 парламентариев.



Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.



4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.



11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Накануне на него надели электронный браслет.

